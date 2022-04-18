Почти вдвое увеличилось число пострадавших от отравления в селе Марьины Колодцы

18 апреля 2022, 12:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число жителей села Марьины Колодцы Ставропольского края, обратившихся к врачам с признаками кишечной инфекции, увеличилось с 37 до 63. Для сельчан организован подвоз воды, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", изначально сообщалось, что с признаками вирусно-кишечной инфекции в Марьино-Колодцевскую участковую больницу обратились 11 человек, в том числе дети. Исполняющий обязанности главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что информация о массовом отравлении водопроводной водой, появившаяся в соцсетях, не соответствует действительности. Позднее число обратившихся в больницу возросло до 37, прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Губернатор Ставрополья сообщил, что в селе проведут дохлорирование воды.

Сегодня к девяти утра в больницу села Марьины Колодцы обратились 63 человека с признаками кишечного отравления. Из них 51 ребенок и 12 взрослых, проинформировал исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"Количество госпитализированных практически не увеличивается, на сегодняшний день это трое детей, из них два в абсолютно нормальном состоянии, у одного мальчика небольшая температура наблюдается. И один взрослый человек - пенсионного возраста", - рассказал Сергиенко в своем видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Сергиенко также сообщил, что для сельчан организован подвоз воды. "Организован подвоз воды в Марьины Колодцы - и по графику, и курсирующим транспортом", - сказал он.

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