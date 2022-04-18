Очередь на Военно-Грузинской дороге и Транскаме превысила 1,6 тысячи фур

18 апреля 2022, 11:28

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Более 1,6 тысячи большегрузных машин ожидают в Северной Осетии выезда по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля выезд по Военно-Грузинской дороге и по Транскавказской магистрали был запрещен в Северной Осетии в связи с непогодой. На следующий день для движения был открыт Транскам, а 7 апреля открылась Военно-Грузинская дорога.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Более 1,6 тысячи большегрузов ожидают проезда по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали, сообщил сегодня на аппаратном совещании главы Северной Осетии зампредседателя правительства республики Ирбек Томаев.

"Ситуация на дорогах остается сложной. Всю неделю Военно-Грузинская дорога и Транскам были открыты. Таможня и пограничная служба работали в усиленном режиме. Количество транспорта сокращается. В то же время на дорогах республики ожидают проезда 1605 единиц большегрузного транспорта. Водителям оказывается необходимая помощь", - сказал он на онлайн-совещании, трансляция которого велась на RuTube-канале администрации главы и правительства республики.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 11.27 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур и легковых машин, такая же ситуация с другой стороны пропускного пункта. Несколько большегрузных и легковых автомобилей видны и на самом КПП с обеих сторон. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога работает в штатном режиме, сообщило сегодня в 7 мск управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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