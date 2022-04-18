Приговор по делу о массовом отравлении в астраханском бассейне вступил в силу

18 апреля 2022, 05:05

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Астраханский областной суд оставил без изменения приговор в отношении исполняющей обязанности директора регионального отделения спортивного общества "Динамо", где в декабре 2020 года произошло массовое отравление хлором.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря 2020 года из спорткомплекса в Астрахани с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и трое взрослых. 8 декабря число госпитализированных возросло до 32 (20 детей и 12 взрослых). Следователи сообщили, что врио директора спорткомплекса обвинена в нарушении правил безопасности. 16 декабря 2021 года она была признана виновной по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу.

Заместитель директора Астраханской областной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", которая, будучи исполняющей обязанности директора организации, была приговорена к лишению свободы после массового отравления детей в спорткомплексе, направила в Астраханский областной суд апелляцию, пишет 17 апреля "Волга-Каспий".

Облсуд рассмотрел апелляцию, но оснований для изменения приговора не нашел, он вступил в законную силу, сообщает "Пункт-А" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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