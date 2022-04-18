Миротворцы зафиксировали нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

18 апреля 2022, 00:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня с армянской стороны, пострадавших нет, заявило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабах периодически происходят различного рода инциденты между сторонами конфликта. 15 апреля Минобороны России заявило, что в районе населенного пункта Ярымджа Мардакертского района Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение Азербайджаном линии соприкосновения. После переговоров с российскими миротворцами азербайджанские военнослужащие заняли исходные позиции, сообщил инфоштаб Нагорного Карабаха.

О том, что в зоне ответственности Российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной, Минобороны России сообщило 17 апреля вечером в бюллетене о деятельности российских миротворцев. Пострадавших во время инцидента нет, командованием миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована, сказано в сообщении российского оборонного ведомства. Других подробностей инцидента не приводится.

При этом Минобороны России напомнило, что миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах. В бюллетене также отмечается, что миротворцы за минувшие сутки обеспечили сопровождение четырех колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор: двух в северном и двух в южном направлениях. Также миротворцы провели патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре, сообщило военное ведомство.

На сайтах министерств обороны Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении на 00.10 мск 18 апреля информации о нарушениях режима прекращения огня нет.

Напомним, с 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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