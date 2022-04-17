Муфтият пригласил жителей Нальчика на коллективные ифтары в мечеть

17 апреля 2022, 23:10

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В соборной мечети Нальчика в месяц поста Рамадан Духовное управление мусульман республики возобновило коллективные приемы пищи верующими в вечернее время. По данным муфтията, ежедневно в мечети на коллективный ифтар собирается порядка 500 человек.

Как писал "Кавказский узел", муфтияты Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 2 апреля, в то время, как Духовное управление мусульман России заявило о наступлении месяца Рамадан 1 апреля. Верующие на Северном Кавказе встретили Рамадан коллективными молитвами, к священному месяцу поста в регионах были приурочены разные культурные и спортивные мероприятия, благотворительные акции.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане. В ряде регионов Северного Кавказа, в том числе и в Дагестане, местные богословы нередко объявляют началом и окончанием Рамадана дни, отличные от тех, что устанавливает ДУМ РФ, ориентируясь в этом на появление Луны в небе.

В соборной мечети Нальчика каждый день в месяц Рамадан накрывают столы примерно на 500 человек. Прихожане передают для этого как деньги, так и продукты. Здесь же совершаются коллективные молитвы и проводят духовные беседы. В мечети планируют устроить и торжества в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщило 15 апреля ГТРК "Кабардино-Балкария".

По традиции, в соборной мечети и ранее проводились разговения, но из-за пандемии коронавируса два года этого не было, указал заместитель председателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижажев.

"И в связи с тем, что ограничения были сняты, и улучшение [по ситуации с коронавирусом] очевидное было, мы приняли решение возобновить эту традицию, которая сближает всех", - заявил в видеоролике Алим Сижажев.

О том, что в связи с наступлением священного месяца Рамадан и улучшением эпидемиологической обстановки в республике в соборной мечети Нальчика возобновлено проведение коллективных ифтаров (разговение), Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии сообщило 4 апреля.

"Принять пищу после долгого дня поста, совершить коллективные молитвы-дуа и намазы, поучаствовать в духовных беседах в соборную мечеть приходят и мужчины, и женщины с детьми. Таким образом верующие в атмосфере радости, взаимопонимания и доброты друг к другу, чувствуют свою общность и единство. Такие ифтары превращают вечера Рамадана в праздник продолжительностью в месяц, создавая атмосферу любви и дружелюбия среди прихожан, ведь это не просто принятие пищи, а выражение благодарности Всевышнему за те блага, которыми Он одарил своих рабов", — говорится в сообщении.

В нем муфтият пригласил всех, кто хочет присоединится и принять участие в коллективном ифтаре, в соборную мечеть Нальчика.

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