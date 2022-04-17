Жители Армении отпраздновали Пасху без коронавирусных ограничений

17 апреля 2022, 21:10

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В Армении отметили один из главных церковных праздников Сурб Затик (Пасха). Во всех церквях страны в связи с этим днем прошли богослужения с участием прихожан. Верующие рассказали, что для них Пасха не только церковный, но и семейный праздник.

Как писал "Кавказский узел", прихожане Армянской апостольской церкви 16 апреля отпраздновали Чрагалуйс (Пасхальный Сочельник). После литургии в Ереване состоялось шествие с зажженными свечами. Жители Армении и Нагорного Карабаха рассказали, что в этот день традиционно накрывают праздничный стол и стараются посетить церковь.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса верующие в Армении не смогли посетить церкви ни в Сочельник (Чрагалуйс), ни на Пасху (Сурб Затик), а литургии им пришлось смотреть онлайн. В 2021 году празднование Пасхального Сочельника Армянской апостольской церкви прошло на фоне серьезных антиковидных ограничений. В частности, верующих пускали в церкви при условии соблюдения масочного режима.

Армянская Апостольская Церковь сегодня празднует Пасху (Сурб Затик). Во всех церквях проходила праздничная литургия. Богослужение транслировалось в прямом эфире ТВ-каналов и других СМИ.

В церквях никаких ограничений в связи с распространением коронавируса так же, как и во время Пасхального Сочельника (Чрагалуйса), не было. Также не требовалось соблюдение масочного режима.

Литургию в Первопрестольном Святом Эчмиадзине проводил католикос всех армян Гарегин Второй, который поздравил всех верующих с праздником. В своей речи он затронул вопросы безопасности. "Сегодня каждый обеспокоен судьбой нашей страны, вопросами нашей безопасности и государственности, внутриполитической напряженностью. Обеспокоены судьбой частички нашей священной Родины – Арцаха (Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла"), его сложной ситуацией, в отношение которого продолжаются провокации и посягательства. Дорогие арцахцы, мы прекрасно знаем крепость вашего духа, мужества. Уверены, перед вызовами вы не будете унывать и будете продолжать строить и созидать на нашей родине, сохраняя веру и надежду на то, что справедливость восторжествует и придет тот день, когда будет признано право на свободную жизнь в Арцахе", – обратился к жителям Нагорного Карабаха католикос.

Пасхальные богослужения прошли сегодня и в 10 храмах Нагорного Карабаха, после отмены антиковидных ограничений их посетило множество верующих, сообщили в епархии Армянской апостольской церкви. После церковных служб семьи за праздничными столами помолились о мире, рассказали жители Степанакерта.

Церковь Святой Анны в Ереване, которую посетил корреспондент "Кавказского узла", была переполнена. Люди приходили семьями, вместе с детьми. Они приветствовали друг друга словами: "Христос воскрес!" и слышали в ответ: "Благословенно воскресение Христово!".

Во дворе церкви Святой Анны с 17.00 до 20.00 (с 16.00 до 19.00 мск) прошел Пасхальный фестиваль. Были организованы национальные песни и танцы, спеты шараканы (духовные песни, – прим. "Кавказского узла"), а в специальных павильонах были выставлены тематические предметы ручной работы, созданные в творческих центрах в разных городах страны.

Прихожане рассказали о том, как отмечают Пасху и что для них значит этот праздник.

Кристине Мурадян отметила, что всегда посещает церковь в Пасху. "Для меня это не только церковный праздник, но и семейный. В Пасху идём в церковь, принимаем участие в богослужении, а после собираемся всей родней дома за праздничным столом", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Она добавила, что в ее семье всегда отмечали Пасху. В детстве она всегда с нетерпением ждала этот праздник, хоть и не понимала его значения: "Помню, как ждала этого дня, чтобы соревноваться со всеми в разбивании пасхального яйца".

Гаяне Мангасарян также посещает церковь в Пасху. В этом году она приняла участие и в богослужении в Чракалуйс (Пасхальный Сочельник). Сегодня в церковь женщина пришла после того, как дома всей семьей отметили этот день.

Гаяне верит, что ее молитвы будут услышаны. "Я прошу Бога о мире, молилась за наших солдат, которые стоят на границе. За Арцах, который сегодня тяжело ранен", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Нелли Сагян не ограничивается праздничным столом в Пасху. По ее словам, в этот день все члены семьи получают подарки. "Это один из самых светлых дней в году. В нашей семье это настоящий праздник. Мы стараемся посещать все вместе церковь, причем предпочитаем каждый раз ездить в новую, где еще не были. Затем возвращаемся домой и отмечаем Пасху всей семьей за праздничным столом", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сагян.

Она добавила, что раньше, в советское время, особо не отмечали этот праздник и почти ничего о нем не знали. "После приобретения Арменией независимости все встало на свои места. Церкви начали функционировать, появилась необходимая литература, наше поколение, которое в детстве не было близко к религии, начало постепенно познавать ее", – отметила Нелли Сагян.

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