YouTube заблокировал канал чеченского филиала ВГТРК

17 апреля 2022, 11:02

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Видеохостинг YouTube без объяснения причин ограничил доступ к ГТРК "Вайнах", сообщила директор телеканала.

Доступ к YouTube-каналу ГТРК "Вайнах" без предупреждения был заблокирован, заявила директор телеканала Рузана Веселаева.

"Наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг", - привел сегодня ее сообщение "Коммерсант".

Она рассказала, что на телеканале в основном публиковались сюжеты о спецоперации на Украине, а также о социально-экономической ситуации в Чечне. На канал было подписано свыше 100 тысяч пользователей, сказала Веселаева.

"Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях", - привел ее слова ТАСС.

Ранее YouTub заявил о планах по блокировке каналов российских СМИ, которые финансируются государством. "Мы также сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", - процитировали сообщение руководства видеохостинга "Известия".

По данным на 10.50 мск сегодня, YouTube-канал ГТРК "Вайнах" заблокирован. "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", - говорится в сообщении на канале.

"Кавказский узел" также писал, что 26 февраля стало известно о блокировке страницы помощника Рамзана Кадырова в Instagram, которую глава Чечни использовал для обхода санкций после блокировки его личного аккаунта в соцсети.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.