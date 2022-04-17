Житель Нагорного Карабаха задержан по подозрению в убийстве полицейского

17 апреля 2022, 09:42

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Силовики задержали жителя Мартунинского района после нападения с автоматом на пост дорожной полиции в Степанакерте и убийства дежурного, сообщила полиция Нагорного Карабаха.

По версии полиции, инцидент произошел около 22.25 по местному времени (21.25 мск) 16 апреля.

Житель села Чартар Мартунинского района зашел на второй этаж центра оперативного управления дорожной полиции в Степанакерте и начал стрелять из автомата по сотрудникам, привели сообщение полиции Нагорного Карабаха "Новости Армении" News.am.

Дежурный старший инспектор полиции скончался на месте от огнестрельных ранений в грудь, говорится в сообщении.

Сельчанин был задержан и доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело, сообщило ведомство.

Комментариями задержанного или его представителя относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

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