Уроженец Ростовской области погиб на Украине

17 апреля 2022, 04:46

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Сержант Владимир Кобышев из Тацинского района погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля в Батайске простились с рядовым Валентином Сальниковым и сержантом Антоном Дягаем, которые погибли на Украине.

В ходе спецоперации на Украине погиб военный-контрактник, сержант Владимир Кобышев. Он родом из Тацинского сельского района, служил в бригаде специального назначения, пишет 16 апреля donday.ru.

Информацию о гибели Кобышева подтверждают власти Тацинского района. В детском доме творчества станицы Тацинской состоялась патриотическая акция, участники которой, в частности, почтили минутой молчания память земляка Владимира Кобышева, сообщается на сайте районной администрации.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 8 уроженцев Ростовской области, подсчитал "Кавказский узел".

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