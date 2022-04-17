Газ подорожал в Нагорном Карабахе

17 апреля 2022, 01:49

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С 16 апреля в Нагорном Карабахе вступили в силу новые тарифы на газ для населения, предприятий и теплиц. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта назвали подорожание ожидаемым, потому что полмесяца назад газ подорожал и в Армении.

Как писал "Кавказский узел", в Армении с 1 апреля вступили в силу новые тарифы за природный газ, установленные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). В частности, тариф на газ вырос на 4,7 драма, то есть с 1 апреля, природный газ стоит 143,7 драмов (около 30 центов США) за кубометр, включая НДС, вместо 139 драмов (около 29 центов США). В пресс-службе Нагорного Карабаха сообщили, что пока повышение тарифов в Армении их не коснулось, но отметили, что оно также будет.

С 16 апреля в Нагорном Карабахе, согласно решения Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции, начали действовать новые тарифы на газ для населения, предприятий и теплиц.

Заседание Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха прошло 15 апреля. Комиссия рассмотрела заявление ЗАО «Арцахгаз» о пересмотре тарифов на природный газ, дала положительный ответ, и утвердила новые тарифы.

В частности, решением Госкомиссии, тариф на используемый природный газ в объеме до 10 000 кубометров в месяц составит 143 700 драмов (304 доллара) за тысячу кубометров, то есть повышение составило 4,7 драма (менее одного цента) за кубометр или 3,4%.

Для потребителей, использующих свыше 10 000 кубометров, тариф составит в эквиваленте 265,81 доллара США, рост составляет 3,9%. А тариф на природный газ, поставляемый теплицам, будет равен 233,9 доллара за 1000 кубометров, что на 4,4% больше ныне действующего тарифа.

«Новые ставки тарифов вступят в силу с 16 мая 2022 года», - постановила Госкомиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Нагорного Карабаха.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта отнеслись к подорожанию спокойно.

Жительница Степанакерта Маргарита Петросян отметила, что «в целом мы спокойно восприняли подорожание». «Возможно, спокойно приняли, потому, что наступили теплые дни, отопительный сезон заканчивается. Вот когда наступит зима, тогда почувствуем это подорожание. Например, у нас частный дом, естественно, отапливаем газом», - сказала она.

Аром Хачатрян посетовал, что «значит, газ для заправки автомобилей, тоже подорожает». «После войны все дорожает. Что поделать, придется привыкать. Мы ожидали этого, потому что в Армении тоже подорожало. Значит, и у нас предполагалось», - сказал мужчина.

«Главное, чтобы газ больше не отключали. Будем использовать экономно, что не сильно сказалось на семейном бюджете», - сказала Лиана Бегларян.

Напомним, что 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта выразили опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении. 4 апреля в полдень подача газа в Нагорный Карабах вновь прекратилась, ее возобновили вечером 5 апреля.

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