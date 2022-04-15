Азербайджанский журналист отпущен из полиции

15 апреля 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учредитель и главный редактор азербайджанского новостного сайта Cenub.az Захир Аманов, заподозренный в вымогательстве, освобожден из-под стражи на период следствия. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", полиция задержала Аманова днем 13 апреля в офисе редакции в Масаллинском районе. В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили задержание Аманова на основании жалобы главы администрации села Сыгдаш Масаллинского района Исрафила Алиева. В жалобе указано, что Аманов разместил компрометирующий заявителя материал, пояснили в полиции. В отношении Аманова возбуждено дело по статье 182.1 УК Азербайджана (вымогательство путем угроз). Соучредитель и директор "Бакинского пресс-клуба", председатель журналистского объединения Yeni nasil ("Новое поколение") Ариф Алиев усомнился в достоверности обвинения и предположил, что дело могло быть сфальсифицировано.

Руководители ряда журналистских организаций и СМИ обратились к министру внутренних дел Азербайджана Вилаяту Эйвазову в связи с задержанием Захира Аманова. Они попросили министра не заключать журналиста на период следствия под стражу.

"Мы долгие годы знаем Захира Аманова как руководителя одного из ведущих региональных СМИ Азербайджана, опытного, порядочного журналиста и не верим, что он у кого-то вымогал деньги", - говорится в послании Эйвазову, которое поступило также "Кавказскому узлу".

Авторы обращения выразили надежду на объективное расследование. "Учитывая большую роль Аманова в развитии региональной журналистики, а также его пожилой возраст, просим вас на период следствия не заключать его под стражу", - сказано в документе.

Обращение подписали Ариф Алиев, председатель журналистского объединения "Йени Несил", соучредитель Бакинского пресс-клуба; Эльчин Шихлинский, председатель Объединения журналистов Азербайджана, главный редактор издания "Айна-Зеркало"; Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan; Гулу Магеррамли, директор канала Pressklub TV; Аваз Зейналлы, главный редактор сайта xural.com.

Сегодня около полудня Аманов был освобожден из-под стражи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Сегодня мы приехали из Баку в Масаллы. Мы встретились с представителями следственного органа - Масаллинской районной полицией. Наше ходатайство было удовлетворено, и Захир Аманов на период следствия с учетом его возраста, авторитета в обществе будет оставаться на свободе. То есть, в отношении него избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции. Это означает, что он будет оставаться на свободе и в определенные дни отмечаться в полиции", - пояснил Садыгов.

Он отметил, что Аманов не признает себя виновным. Защита будет настаивать на прекращения уголовного дела, добавил адвокат.

Сам Аманов подтвердил, что уже на свободе. Он также заявил, что невиновен, но от других комментариев воздержался.

Директор агентства "Туран" Мехман Алиев, подписавший обращение к главе МВД, отметил, что рад освобождению Аманова.

"Безусловно освобождение из-под стражи известного журналиста - шаг в позитивном направлении. Мы будем продолжать отслеживать его дело и надеемся, что уголовное дело будет вовсе закрыто. Выдвинутые ему обвинения весьма сомнительны с учетом личности журналиста, его активной гражданской позиции. В регионах у нас немного таких журналистов", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что Заир Аманов в 2008-2012 годы сотрудничал с агентством "Туран" в рамках проекта развития расследовательской журналистики в регионах Азербайджана. По словам Мехмана Алиева, Аманов освещал факты нарушения прав граждан в южном регионе, неэффективного использования государственных ресурсов, рассказывал о неразвитой инфраструктуре сельской местности, социальных проблемах населения.

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