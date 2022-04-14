Суд назначил компенсацию осужденному ростовскому активисту Сидорову

14 апреля 2022, 17:16

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Суд обязал ФСИН выплатить ростовскому активисту Яну Сидорову 30 тысяч рублей за ненадлежащие условия пребывания в колонии, сообщил сегодня представитель активиста. Сидоров требовал компенсацию в два миллиона рублей и собрался обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября 2021 года Ян Сидоров вышел на свободу из колонии под Димитровградом в Ульяновской области. В тот же день из колонии в Шахтах Ростовской области освободился осужденный вместе с ним Владислав Мордасов.

4 октября 2019 года Ростовский облсуд признал Яна Сидорова и Владислава Мордасова виновными в подготовке к организации массовых беспорядков в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года. 21 января 2021 года ЕСПЧ признал необоснованным содержание Сидорова под стражей в течение почти 23 месяцев. За две недели до освобождения Сидорову ужесточили условия отбывания наказания. По мнению его матери, это было сделано для того, чтобы назначить административный надзор после освобождения.

Суд назначил Яну Сидорову компенсацию за ненадлежащие условия содержания в колонии, сообщил сегодня правозащитник Иван Асташин, в чьем профиле в Facebook* указано, что он работал в организации "Комитет за гражданские права". "Мотивировочную часть решения мы пока не получили, поэтому знаем только результат – 30 тысяч рублей в пользу политзаключённого будет взыскано с Российской Федерации в лице ФСИН России. Однако, как автор административного иска к ФСИН, могу сказать, что нарушений в Димитровградской ИК-10 (Ульяновская область), где отбывал наказание политзаключённый, хватало", - написал Асташин на своей странице в Facebook*.

Таким нарушением Асташин считает, в частности, содержание сотни человек в бараке площадью 95 квадратных метров в последние полтора года заключения Яна Сидорова. "Это менее одного квадратного метра на человека без учёта мебели! А ведь даже пресловутый УИК (Уголовно-исполнительный кодекс) устанавливает минимум в два метра. […] Были и другие нарушения: отсутствие вентиляции, отсутствие приспособлений для подъёма на второй ярус шконок и бортиков безопасности, отсутствие приватности в душе – заключённые мылись по 10 человек в едином помещении без перегородок", - перечислил правозащитник.

По его словам, содержавшийся в таких условиях в течение года и девяти месяцев Ян Сидоров требовал компенсацию в два миллиона рублей. "Это примерно равно (по старому курсу) компенсации, присуждаемой ЕСПЧ в подобных случаях. Поэтому решение мы, конечно, будем обжаловать. Вплоть до Европейского суда", - написал Иван Асташин. Какой суд и когда принял решение, правозащитник не уточнил.

Напомним, по версии следствия, Ян Сидоров и Владислав Мордасов как администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" организовали в Ростове-на-Дону одну из акций, планировавшихся по всей России руководителем "Артподготовки"** Вячеславом Мальцевым. Впоследствии Мальцев был объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты указали, что Мордасов, Сидоров и осужденный с ними Вячеслав Шашмин не были активными участниками оппозиционных акций. Правозащитная организация Amnesty International признала всех троих узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал"*** — политзаключенными, считая, что молодые люди планировали провести мирную акцию протеста, а не беспорядки. В Ростовской области неоднократно проходили протестные акции, участники которых выражали поддержку осужденным Сидорову и Мордасову.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** "Артподготовка" - с 2017 года запрещенная в России организация, признанная судом экстремистской.

*** организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста. 5 апреля апелляционный суд в Москве оставил в силе решение суда о ликвидации Правозащитного центра.