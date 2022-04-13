13 апреля 2022, 03:00

Житель Краснодара обвинен в дискредитации военных после пацифистского пикета

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алексей Кулик, задержанный в связи с проведением акции против спецоперации на Украине в Краснодаре, обвинен в дискредитации Вооруженных сил России.

Как писал "Кавказский узел" , 12 апреля стало известно о задержании активиста Алексея Кулика, который проводил пацифистский пикет недалеко от здания мэрии Краснодара.

На Алексея Куклика, который проводил одиночный пикет с пацифистским плакатом, составили протокол по статье о дискредитации российских военных, сообщил 12 апреля правозащитный проект "ОВД инфо"*.

Напомним, жители Краснодарского края регулярно участвуют в акциях против спецоперации на Украине. Активисты заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 9 апреля в Сочи был задержан мужчина, который держал плакат с антимилитаристским лозунгом. В тот же день стало известно, что Ленинский райсуд Краснодара назначил активистке Елене Генераловой штраф в 12 тысяч рублей за пацифистскую акцию 6 марта. 10 апреля стало известно, что на активистку Ольгу Аксенову в Краснодаре составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России после того, как она в память о погибших в украинском городе Буча легла на землю с завязанными за спиной руками около рекламного щита с надписью "Zа наших".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* признан незарегистрированным объединением, выполняющим функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Адвокат рассказал о практике применения на Кубани статьи о дискредитации вооруженных сил", "Власти признали гибель на Украине минимум 200 военных из СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 апреля 2022, 04:34

  • Краснодарец поделился подробностями своего задержания за критику спецоперации на Украине

    Олег Ольховик, который отбыл 10 суток ареста за неповиновение требованиям силовиков, рассказал, что привлек их внимание своими публикациями в соцсетях на тему спецоперации на Украине. При этом, по его словам, скриншоты публикаций, легшие в основу обвинения, были сделаны за день до того, как он привел их в соответствие с действующим законодательством. Ольховик также сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно дело - по статье о дискредитации вооруженных сил России.

13 апреля 2022, 03:35

13 апреля 2022, 02:20

13 апреля 2022, 01:40

  • Родственники сообщили подробности об обыске в доме Чемурзиевой

    Жительница Назрани Лейла Чемурзиева арестована по обвинению в хранении самодельного взрывного устройства. Родные Чемурзиевой считают ее невиновной и пожаловались, что во время обыска силовики сильно напугали детей, а после их визита пропали деньги и золотые украшения.

13 апреля 2022, 00:40

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