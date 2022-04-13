Более сотни картин из частных коллекций представлены на выставке в Сухуме

13 апреля 2022, 03:35

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В Абхазии проводится выставка картин из частных коллекций. Некоторые из более сотни работ именитых мастеров и местных художников впервые представлены публике. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетили более 200 человек, рассказала "Кавказскому узлу" содиректор фонда "Амшра" Аида Ладария.

В Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля открылась выставка картин из частных коллекций. На ней представлены работы абхазских художников, которые хранятся в частных коллекциях. Представлены работы Александа Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахия, Арды Инап-ипа и других, говорится в сообщении на сайте министерства культуры Абхазии.

На открытии выставки директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия сообщила, что подобная выставка проводится в Абхазии впервые. "Состоит она исключительно из частных коллекций. Проект достаточно сложный, в нашем зале представлено более 10 коллекций, более 100 работ. Сама выставка уникальна тем, что здесь представлены работы как художников, которые относятся к культурному наследию, так и работы современных художников. Всех их объединяет одно - то, что они находятся в собственности коллекционеров", - сказала она.

Министр культуры Даур Кове поздравил присутствующих с "уникальной возможностью познакомиться с работами мастеров, которые находились в частных коллекциях".

Кураторами выставки стали Эльвира Арсалия и Батал Кобахия, спонсор - абхазский общественный фонд "Амшра". Некоторые из представленных работ впервые показаны на публике и, вероятно, больше экспонироваться не будут. Продлится выставка до 22 апреля.

Фонд "Амшра" работает уже 13 лет, рассказала 12 апреля корреспонденту "Кавказского узла" содиректор фонда Аида Ладария.

"Возглавляет его Беслан Агрба, который одновременно возглавляет и московскую абхазскую диаспору. Он большой меценат. Им финансируется более 80 проектов, которые инициируются гражданами Абхазии или организациями Абхазии», - сообщила Ладария.

По её словам, основные траты фонда были направлены на аренду залов, охрану, оформление выставки, издание буклетов, гонорар кураторам, фотосъёмка и прочее. «Фонд очень избирателен в финансировании проектов, основная нацеленность - на инновации. Новизна проекта Кобахии и Арсалии в том, что в Абхазии ещё ни разу не было выставки из частных коллекций. Не все великие произведения попадают в музеи, а в частные коллекции нет обычно общего доступа. Но существует мировая практика, когда произведения из частных коллекций демонстрируются на различных вернисажах, выставках. В Абхазии такой практики не было. Это «первая ласточка», и мы надеемся, не последняя. Выставка получилась очень интересная. Замечательно, что в Абхазии есть коллекционеры произведений искусства», - рассказала Ладария.

Первоначально планировали привезти картины из частных коллекций многих стран, но объективные обстоятельства не позволили реализовать эти планы, указала она. «Было задумано привезти картины из частных коллекций ряда стран — из Канады, Франции, России и других стран. Сама выставка должна была состояться ещё год назад. Но из-за пандемии, а сейчас и санкционных мер доставить произведения иностранных коллекционеров стало не возможным», - пояснила Ладария.

В то же время выяснилось, что некоторые посетители выставки тоже оказались коллекционерами. «Они сетовали, что не попали на выставку со своими картинами. То, что в Абхазии есть ещё, что демонстрировать из частных коллекций - это отрадный факт. Сам выставка - разовый проект. Но он может иметь развитие и продолжение. И, скорее всего, будет поддержано экспонирование произведений других коллекционеров, которые не были выставлены сейчас», - заявила содиректор фонда.

Она сообщила также, что на нынешней же выставке были представлены более 100 произведений. «Это немало. Оба выставочных зала заполнены картинами. Нынешний проект также включает в себя проведение лекций и обсуждений. У абхазских коллекционеров есть произведения не только местных художников, но и всемирно известных творцов. В частности, представлены картины Рустама Хамдамова. Помимо этого, из коллекции Чирикбы представлены произведения Александра Шервашидзе, который был декоратором императорского балета, в том числе декорировал труппу Дягилева. Всё это придаёт дополнительную ценность выставке. Эта выставка - новый формат культурной площадки. Все выставленные произведения теперь оцифрованы. Будет создан каталог этих картин», - рассказала Ладария.

По её словам, в первый день выставки был аншлаг, хотя в Абхазии ещё действуют меры предосторожности против ковида. «У нас только ожидается снятие антиковидных ограничений. Но люди пришли уже без страха. Шумок на выставке говорил о том, что люди соскучились по общению. Но при этом соблюдались определённые меры, на входе предлагали маски. В первый же день около 200 человек посетили выставку. Были представители властей Абхазии - мэр Сухума, министры культуры и просвещения и другие чиновники», - рассказала Ладария.

Выставка не ставит задачу выделить произведения молодых абхазских художников. «Основной акцент этого проекта - на культуре коллекционирования и меценатства. Для молодых художников организована другая культурная площадка - "Гуада". Фонды рассматривают отдельные заявки на гранты для поддержки молодых художников», - отметила Ладария.

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