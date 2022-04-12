Уроженка Дагестана заподозрена в причастности к террористам

12 апреля 2022, 12:22

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Жительница Дагестана подозревается в том, что примкнула в Сирии к боевикам террористической организации, возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая с августа 2015 года принимала участие в деятельности международной террористической организации на территории Сирии.

"Указанный состав преступления в соответствии с УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет", – цитирует пресс-службу УФСБ региона РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" ранее писал, что к концу марта этого года 1967 жителей Дагестана числились в розыске как участники международных террористических организаций, заявил тогда министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.