Суд счел незаконным требование властей о сносе дома нальчанки

11 апреля 2022, 21:29

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Нальчикский городской суд отказался удовлетворить иск администрации города к местной жительнице Бэлле Хуссаин с требованием снести часть домовладения за свой счет. Адвокат жительницы Нальчика намерен добиться для нее компенсации морального вреда и судебных расходов.

Как писал "Кавказский узел", чиновники Нальчика ранее заявили о нарушениях, допущенных Бэллой Хуссаин при строительстве частного дома. На основании анонимного обращения в администрацию Нальчика от 26 октября 2020 года, написанного от имени жильцов дачного поселка "Ландыш", от супругов Хуссаин потребовали снести часть домовладения. На основании обращения администрация Нальчика 30 ноября 2020 года обратилась в Нальчикский городской суд с гражданским иском о сносе двухэтажной пристройки, мансардного этажа и балкона за счет хозяев. По мнению женщины, претензии властей связаны с конфликтом во время авиарейса, когда она сделала замечание одному из пассажиров за неподобающее поведение. У мужчины оказались влиятельные покровители, отметила Хуссаин.

Нальчикский городской суд рассмотрел иск администрации города к местной жительнице Бэлле Хуссаин с требованием снести часть домовладения за свой счет и отказал в его удовлетворении, посчитав требование незаконным, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Никита Некрасов.

Комментируя сегодняшнее решение суда, Некрасов назвал его "абсолютно законным и правильным".

"Органы местного самоуправления Нальчика должны понимать, что никто не дает им права проводить проверки по анонимным обращениям. И любое давление, любые нападки на частную собственность жителей Нальчика будут пресекаться. Мы создали очень хороший судебный прецедент", - заявил адвокат.

Требование снести часть домовладения - крайняя мера, отметил он. Дом семьи Хуссаин, по мнению Некрасова, никому не мешал.

По словам самой Бэллы Хуссаин причиной ее неприятностей стал конфликт в самолете из Москвы в Нальчик с мужчиной, у которого брат является депутатом парламента Кабардино-Балкарии.

Адвокат намерен в дальнейшем обратиться в суд за компенсацией морального вреда, а также судебных расходов в пользу Бэллы Хуссаин.

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