Курсы для горнолыжных инструкторов и горных гидов организованы на курорте "Эльбрус"

10 апреля 2022, 00:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии специалисты проводят серию образовательных курсов для подготовки горнолыжных инструкторов и горных гидов, площадка для их проведения организована на курорте "Эльбрус". В программе курсов оказание первой доврачебной помощи, альпинизм, лавиноведение.

Как сообщал "Кавказский узел", вопросы безопасности в горах Кабардино-Балкарии очень актуальны. Туркомпании допускают к восхождению на Эльбрус туристов без подготовки, из-за чего периодически происходят ЧП со смертельными исходами, указывали пользователи соцсетей, комментируя информацию о гибели в сентябре 2021 года нескольких человек из группы альпинистов. По мнению комментаторов, альпинисты, желающие взойти на Эльбрус, должны иметь соответствующую подготовку, а гиды – дипломы инструкторов.

23 сентября 2021 года стало известно, что пять человек погибли при восхождении на Эльбрус, спасатели обнаружили живыми еще 16 участников группы. 24 сентября 2021 года выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов. В связи с гибелью пяти альпинистов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. 3 марта 2022 года Следком отчитался о завершении расследования дела. Обвинение было предъявлено организатору восхождения и четырем гидам, которые принимали участие в походе. 25 марта стало известно, что дело в отношении гидов, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности, передано в суд.

В Кабардино-Балкарии проходит серия образовательных курсов от ведущих специалистов России в области подготовки горнолыжных инструкторов и горных гидов, площадку для их проведения на курорте "Эльбрус" предоставили в АО "Кавказ.РФ", сообщил со ссылкой на пресс-службу компании ТАСС 8 апреля.

"В этом году на курорте доступно обучение инструкторов по горным лыжам и сноуборду категории В и С, горных гидов, а также идут занятия по лавинной безопасности… Мы предоставили нашу площадку для обучения, согласовали проведение курсов на наших трассах. Это самые профессиональные курсы из тех, что можно пройти в стране", – процитировало представителя пресс-службы АО "Кавказ.РФ" агентство.

Проходящие на курорте "Эльбрус" образовательные программы для гидов и инструкторов разработаны по международным стандартам и являются аналогом тех, что проходят во многих горных регионах мира. Получить профессию или повысить квалификацию можно на курсах Ассоциации горных гидов России (АГГР), Национальной лиги инструкторов (НЛИ), Российского лавинного центра (РЛЦ). Ученики курсов освоят образовательные модули по первой доврачебной помощи, альпинизму для лыжных гидов, скитуру, лавиноведению, улучшат технику катания и освоят теорию и практику лучших методик преподавания. Всего до конца весны обучение пройдут более 70 человек, информировало агентство.

Курорт "Эльбрус" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" также рассказал о курсах, которые идут на курорте с начала апреля и продлятся до конца весны.

"Курсы от ассоциации гидов, лиги инструкторов и лавинного центра – это всегда знак качества. Наиболее полные, экспертные образовательные программы страны. Ты не можешь получить звания гида или инструктора, не сдав сложных экзаменов. При этом оплата курса – не гарантия получения сертификата", – заявила участница образовательной программы для горных гидов АГГР Светлана Кузнецова.

Пройти обучение могут все желающие, календарь занятий составляется на год вперед, для этого нужно выбирать подходящую программу и приехать на Эльбрус, сообщила администрация курорта.

Ассоциация горных гидов России на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала апрельское расписание семинаров на этот год в Приэльбрусье. Семинары "Первая доврачебная помощь" были запланированы с 7 по 8 апреля, "Альпинизм для лыжных гидов" – с 9 по 14 апреля, "Скитур-2" – с 15 по 23 апреля, "Экзамен на звание лыжного гида" – с 24 апреля по 3 мая.

Председатель Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдулхалим Ольмезов еще в 2015 году заявлял, что необходимо восстановить учебно-методические центры при альплагерях для подготовки горных инструкторов, как это было в советское время. "Сейчас нет службы, которая бы занималась этой работой. Так называемые горные гиды нигде никакого обучения не проходили. Один-два раза сходили в горы и считают себя профессионалами, но они не профессионалы", – сказал Ольмезов.

Подобные курсы организованы не впервые. Напомним, в июне 2011 года в альпинистском лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии работала российская школа горных гидов для подготовки специалистов по альпинизму и горным лыжам.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.