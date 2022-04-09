Utair анонсировала первые прямые авиарейсы из Грозного в Баку и Ереван

09 апреля 2022, 13:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прямое авиасообщение столицы Чечни с Азербайджаном и Арменией начнется в мае, сообщил министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.

"Ожидается, что уже с 6 мая возобновится регулярное сообщение чеченской столицы с Антальей. Также авиакомпания Utair планирует увеличить число рейсов в Стамбул с двух до пяти в неделю. Помимо этого, Utair уже подала заявку в Росавиацию для выполнения с мая регулярных рейсов из Грозного в Баку и Ереван", - рассказал Рамзан Черхигов.

По его словам, также идут интенсивные переговоры о возобновлении авиаперелетов в Дубай и Египет. "Кроме того, с 27 марта было начато выполнение регулярных рейсов из Грозного в аэропорт Домодедово. Таким образом, теперь самолеты из Чеченской Республики летают во все три московских аэропорта: Внуково, Шереметьево и Домодедово. Более того, ввиду положительного результата проведенного аудита по техническому обслуживанию самолетов "S7" намерена увеличить число ежедневных рейсов в Домодедово с одного до двух", - процитировал Черхигова ТАСС 8 апреля.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте азербайджанские авиакомпании сообщили об отмене полетов в Россию в связи с отсутствием возможности полноценного страхования пассажиров из-за введенных против РФ санкций. В то же время армянский лоукостер открыл авиасообщение между Сочи и Ереваном. 27 марта аэропорт Сочи принял первый рейс из столицы Армении.

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