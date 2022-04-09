Свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки

09 апреля 2022, 11:14

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Через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу с Россией за сутки пересекли свыше 15 тысяч жителей Донбасса, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", на 8 апреля число прибывших из Донбасса и Украины беженцев превысило 674 тысячи человек. Днем ранее с территорий Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область приехали более 14,5 тысячи беженцев.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15 тысяч граждан", - цитирует пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ "Интерфакс".

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля, а 24 февраля российские военные начали спецоперацию на Украине. Некоторые из беженцев, прибывших в Ростовскую область, пожаловались на трудности с получением гуманитарной помощи. Также беженцы из Донбасса заявили о нежелании оставаться в России: они стараются быстро оформить документы на выплату 10 тысяч рублей и в этот же день уехать назад, так как не хотят надолго оставлять свои дома.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.