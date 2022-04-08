Никол Пашинян. Фото пресс-службы премьер-министра Армении

08 апреля 2022, 12:56

Суд оправдал Пашиняна по делу о беспорядках в Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная инстанция отменила приговор премьер-министру Армении Николу Пашиняну, осужденному в 2010 году по обвинению в массовых беспорядках.

Как писал "Кавказский узел", 19 января 2010 года Никол Пашинян, который был тогда главредом оппозиционной газеты "Айкакан жаманак", был осужден на семь лет лишения свободы. Суд признал его виновным в организации массовых беспорядков в марте 2008 года. 9 марта 2010 года апелляционный суд применил к Пашиняну амнистию, наполовину сократив ему неотбытую часть срока наказания. В мае 2011 года Никол Пашинян был освобожден по амнистии.

Кассационный суд Армении сегодня отменил приговор Николу Пашиняну. Суд признал его невиновность в организации массовых беспорядков, а также прекратил производство уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, сообщают "Новости-Армения".

В кассационный суд с требованием оправдать премьер-министра обратился генпрокурор Артур Давтян. Этому предшествовало решение ЕСПЧ о том, что национальные суды в Армении не представили достаточных доказательств вины Пашиняна в организации массовых беспорядков.

На основании решения ЕСПЧ генпрокурор обратился в кассационный суд, информирует News.am.

Напомним, с 2012 года Никол Пашинян был депутатом парламента Армении, а в апреле 2018 года возглавил протестное движение против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. Пашинян добился отставки Саргсяна с поста премьер-министра и возглавил правительство страны, говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Николе Пашиняне.

1-2 марта 2008 года после разгона митинга оппозиции, не согласной с победой Сержа Саргсяна на президентских выборах, в Ереване произошли беспорядки. В столкновениях с силовиками погибли десять человек, более 250 получили ранения. Подробности тех событий изложены в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении".

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Примечание:

"ЕСПЧ присудил более 24 тысяч евро двум участникам акций протеста в Армении", "Правозащитники назвали политическим арест Ашота Минасяна", "Конституционный суд Армении дал властям новый инструмент преследования оппозиции".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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