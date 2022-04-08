Курорт "Эльбрус" возобновил работу

08 апреля 2022, 09:11

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После четырехдневного перерыва на курорте "Эльбрус" возобновили работу все канатные дороги и горнолыжные трассы, сообщила сегодня администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" были закрыты из-за угрозы схода лавин. С 4 по 7 апреля туристы не смогли воспользоваться своими ски-пассами из-за остановки работы курорта и администрация предложила им частичный возврат средств.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

После четырехдневного перерыва курорт "Эльбрус" сегодня возобновил работу, сообщила его администрация. "08.04.2022 года. Все канатные дороги работают в штатном режиме. Открыты все горнолыжные трассы "Гарабаши–Мир, Мир–Кругозор, Кругозор–Азау", – сообщила администрация курорта в своем Telegram-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит -4 градуса, скорость ветра – четыре метра в секунду. В ночь на 9 апреля прогнозируется переменная облачность, температура понизится до -9 градусов, скорость ветра возрастет до пяти метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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