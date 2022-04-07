07 апреля 2022, 22:25
Более 100 жителей дагестанского села вакцинированы от сибирской язвы
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Подтверждено заражение сибирской язвой жителя села Какашура Карабудахкентского района, жителям проводится экстренная химиопрофилактика и вакцинация, отчитался Минздрав Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", житель села Какашура Карабудахкентского района госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, в группе риска находятся шесть человек, в том числе трое детей. Районные власти объявили о введении карантина в селе.
Глава Дагестана Сергей Меликов ввёл карантин в части Карабудахкентского района, где выявлен очаг сибирской язвы. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории личного подсобного хозяйства Алимова М.А., расположенного в селе Какашура Карабудахкентского района до 21 апреля 2022 года", - говорится в тексте указа. Установлен запрет на посещение хозяйства посторонними лицами, кроме работающего там персонала, запрещен ввоз и вывоз скота.
В 5-километровой зоне от очага запрещен ввоз невакцинированных животных, вывоз скота на убой, а также проведение ярмарок. выставок, торгов животных, следует из текста указа от 6 апреля, опубликованного на сайте главы республики.
Роспотребнадзор Дагестана напомнил сегодня, что с 2020 года в селах Какашура и Какамахи Карабудахкентского района это уже третий случай вспышки сибирской язвы. "По данным эпидрасследований, причинами заражения людей стали также следующие факторы: непосредственный контакт в процессе вынужденного убоя и разделки крупного рогатого скота, отсутствие предубойного ветеринарного осмотра, неполный охват домашнего скота вакцинацией против сибирской язвы", - сообщило ведомство.
Проводить вакцинацию всего поголовья скота, а при выявлении признаков заболевания у скота - обязательно обращаться к ветеринарам, призвал Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.
"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года карантин по сибирской язве вводился в селе Какамахи, где сибирская язва была подтверждена у пяти человек. 6 августа 2021 года стало известно, что у 52-летнего забойщика скота из села Какашура была диагностирована кожная форма сибирской язвы. 10 августа 2021 года администрация села сообщила, что в селе установлен карантин, на въезде в село были установлены посты. 23 августа 2021 года карантин был снят.
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Автор: "Кавказский узел"