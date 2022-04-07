Более 100 жителей дагестанского села вакцинированы от сибирской язвы

07 апреля 2022, 22:25

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Подтверждено заражение сибирской язвой жителя села Какашура Карабудахкентского района, жителям проводится экстренная химиопрофилактика и вакцинация, отчитался Минздрав Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", житель села Какашура Карабудахкентского района госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, в группе риска находятся шесть человек, в том числе трое детей. Районные власти объявили о введении карантина в селе.

Случай кожной формы сибирской язвы подтвержден в Карабудахкентском районе. "Пациент госпитализирован в инфекционный стационар села Гурбуки и получает всё необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает", - сообщил сегодня Минздрав Дагестана.

Определён круг контактных лиц, имеющих риск инфицирования, им проводится экстренная химиопрофилактика антибактериальными препаратами. Более 100 жителей села получили вакцину от сибирской язвы, проведены дезинфекционные мероприятия, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.