07 апреля 2022, 22:25

Более 100 жителей дагестанского села вакцинированы от сибирской язвы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подтверждено заражение сибирской язвой жителя села Какашура Карабудахкентского района, жителям проводится экстренная химиопрофилактика и вакцинация, отчитался Минздрав Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", житель села Какашура Карабудахкентского района госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, в группе риска находятся шесть человек, в том числе трое детей. Районные власти объявили о введении карантина в селе.

Случай кожной формы сибирской язвы подтвержден в Карабудахкентском районе. "Пациент госпитализирован в инфекционный стационар села Гурбуки и получает всё необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает", - сообщил сегодня Минздрав Дагестана.
 
Определён круг контактных лиц, имеющих риск инфицирования, им проводится экстренная химиопрофилактика антибактериальными препаратами. Более 100 жителей села получили вакцину от сибирской язвы, проведены дезинфекционные мероприятия, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Глава Дагестана Сергей Меликов ввёл карантин в части Карабудахкентского района, где выявлен очаг сибирской язвы. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории личного подсобного хозяйства Алимова М.А., расположенного в селе Какашура Карабудахкентского района до 21 апреля 2022 года", - говорится в тексте указа. Установлен запрет на посещение хозяйства посторонними лицами, кроме работающего там персонала, запрещен ввоз и вывоз  скота.

В 5-километровой зоне от очага запрещен ввоз невакцинированных животных, вывоз скота на убой, а также проведение ярмарок. выставок, торгов животных, следует из текста указа от 6 апреля, опубликованного на сайте главы республики. 

Роспотребнадзор Дагестана напомнил сегодня, что с 2020 года в селах Какашура и Какамахи Карабудахкентского района это уже третий случай вспышки сибирской язвы. "По данным эпидрасследований, причинами заражения людей стали также следующие факторы: непосредственный контакт в процессе вынужденного убоя и разделки крупного рогатого скота,  отсутствие предубойного ветеринарного осмотра, неполный охват домашнего скота вакцинацией против сибирской язвы", - сообщило ведомство. 

Проводить вакцинацию всего поголовья скота, а при выявлении признаков заболевания у скота - обязательно обращаться к ветеринарам, призвал Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года карантин по сибирской язве вводился в селе Какамахи,  где сибирская язва была подтверждена у пяти человек. 6 августа 2021 года стало известно, что у 52-летнего забойщика скота из села Какашура была диагностирована кожная форма сибирской язвы. 10 августа 2021 года администрация села сообщила, что в селе установлен карантин, на въезде в село были установлены посты. 23 августа 2021 года карантин был снят.

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Примечание:

"Три случая заражения сибирской язвой выявлены в Армении", "В дагестанском селе снят карантин по сибирской язве", "Почти 200 жителей Дагестана привиты от сибирской язвы"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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