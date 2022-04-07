Азербайджан сообщил об обстреле на границе с Арменией

07 апреля 2022, 12:21

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Армянские военные открыли с приграничной территории Армении огонь по позициям азербайджанских солдат в Товузском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении опровергло эти сведения.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. 4 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения азербайджанской армии в Товузском районе вечером 3 апреля были обстреляны с территории Армении. Армянская сторона опровергла эти сведения.

6 апреля в Брюсселе прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Товузском районе, сообщило Минобороны Азербайджана. "Вечером 6 апреля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района", – сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, уточнило министерство.

Сведения, что армянские военные обстреляли вечером 6 апреля позиции солдат Азербайджана, расположенные на северо-восточной границе Армении, не соответствуют действительности, заявило Минобороны страны. "Армянская сторона не открывала огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана", – пишет сегодня на своем сайте армянское оборонное ведомство.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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