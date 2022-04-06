Жительница Тимашевска задержана после пацифистского пикета

06 апреля 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет против военных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал об участии жителей Кубани в акциях протеста против спецоперации на Украине. Участники таких акций заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 1 апреля житель Краснодара Олег Ольховик, ранее принимавший участие в пацифистской акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Активист успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление.

О задержании сегодня в Тимашевске Марии Исмайловой, сообщил ее знакомый.

Девушку доставили в отдел МВД по Тимашевскому району, где по телефону заявили, что с ней проводят беседу, после чего отпустят, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.