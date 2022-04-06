06 апреля 2022, 22:00

Жительница Тимашевска задержана после пацифистского пикета

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В Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет против военных действий.

Ранее "Кавказский узел" писал об участии жителей Кубани в акциях протеста против спецоперации на Украине. Участники таких акций заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 1 апреля житель Краснодара Олег Ольховик, ранее принимавший участие в пацифистской акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Активист успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление. 

О задержании сегодня в Тимашевске Марии Исмайловой, сообщил ее знакомый.

Девушку доставили в отдел МВД по Тимашевскому району, где по телефону заявили, что с ней проводят беседу, после чего отпустят, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* – включен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Краснодарский активист покинул Россию после доноса в МВД", "Житель Сочи обвинен в дискредитации российской армии", "Участник пикета задержан в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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