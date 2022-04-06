06 апреля 2022, 22:00
Жительница Тимашевска задержана после пацифистского пикета
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В Тимашевске силовики задержали Марию Исмайлову, которая провела в центре города одиночный пикет против военных действий.
Ранее "Кавказский узел" писал об участии жителей Кубани в акциях протеста против спецоперации на Украине. Участники таких акций заявляют о преследовании со стороны силовиков. Так, 1 апреля житель Краснодара Олег Ольховик, ранее принимавший участие в пацифистской акции, был арестован на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции. Активист успел сообщить своему брату, что силовики оказывают на него давление.
О задержании сегодня в Тимашевске Марии Исмайловой, сообщил ее знакомый.
Девушку доставили в отдел МВД по Тимашевскому району, где по телефону заявили, что с ней проводят беседу, после чего отпустят, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.
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* – включен Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"