Жители села Анзорей получили условные сроки по делу о "шариатских патрулях"

06 апреля 2022, 19:51

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Урванский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновными по делу об экстремистом сообществе 11 жителей села Анзорей. Султан Аталиков приговорен к четырем годам лишения свободы условно, остальные подсудимые получили сроки от двух лет и трех месяцев до двух с половиной лет лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года в Лескенском районе Кабардино-Балкарии были задержаны и заключены под стражу 11 жителей селения Анзорей. По версии следствия, они являлись членами экстремистского сообщества и применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. Предполагаемому организатору, Султану Аталикову, грозит до 10 лет заключения, а другим подозреваемым – до шести. Зашита сообщила, что обвиняемые признали вину. 18 августа суд 2021 года постановил отпустить их под домашний арест. 30 2021 ода сентября трое свидетелей рассказали, что обвиняемые угрожали им и били их за общение с девушками наедине, при этом двое из них не имеют претензий к подсудимым. В октябре 2021 года процесс, который проходил Урванском районном суде, был переведен в закрытый режим для обеспечения безопасности свидетелей.

Из обвинительного заключения следует, что 11 жителей села Анзорей, ориентируясь на шариатские нормы, создали в 2016 году организацию - "джамаат", состоявший из двух групп под управлением наибов. Согласно материалам дела, члены сообщества, которое следствие считает экстремистским, применяли силу к тем, кто не разделял их взгляды. В обвинительном заключении говорится о пяти преступных эпизодах: двух случаях нанесения побоев и трех случаях угроз. Адвокаты и родственники подсудимых утверждали, что основанием дела об экстремистском сообществе стали обычные бытовые конфликты, сообщается в материале "Кавказского узла" "Анзорейские патрули: от шариата до экстремизма".

Урванский районный суд Кабардино-Балкарии вынес обвинительный приговор организатору и членам экстремистского сообщества, насаждавшим свою идеологию среди местных жителей, сообщило сегодня УФСБ России по Кабардино-Балкарии. "Члены экстремистского сообщества насаждали идеологию исключительности исповедуемой религии над представителями иных конфессий. Для этого в рамках так называемых религиозных патрулей они оказывали психологическое и физическое воздействие на жителей нескольких муниципальных районов республики", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Суд признал Султана Аталикова виновным в организации экстремистского сообщества и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Остальные подсудимые признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации, суд назначил им от двух лет и трех месяцев до двух лет и шести месяцев лишения свободы условно, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Комментариев осужденных или их официальных представителей относительно приговора суда не поступало. Раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Урванского районного суда на 19.30 мск недоступен.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.