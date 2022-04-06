Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

06 апреля 2022, 15:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" закрыты сегодня из-за лавиноопасности. Запрещены и походы по экотропе Азау - Чегет, уточнили в администрации курорта.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта администрация курорта "Эльбрус" сообщила о его закрытии для проведения технических работ. На следующий день на "Эльбрусе" возобновили работу все канатные дороги и горнолыжные трассы.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Курорт "Эльбрус" закрыт сегодня в связи с высокой лавиноопасностью, сообщила администрация курорта в своем Telegram-канале.

Горнолыжные трассы и канатные дороги закрыты для посещения из-за сильного ветра и снегопада, пояснили в администрации курорта. "Прогулки по экотропе Азау - Чегет под склонами Чегетского хребта также запрещены из-за лавинной опасности", - приводит слова представителя администрации "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 7 апреля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.