Сход лавины на курорте "Эльбрус". Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=WAm5meBvXT8

06 апреля 2022, 15:56

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" закрыты сегодня из-за лавиноопасности. Запрещены и походы по экотропе Азау - Чегет, уточнили в администрации курорта.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта администрация курорта "Эльбрус" сообщила о его закрытии для проведения технических работ. На следующий день на "Эльбрусе" возобновили работу все канатные дороги и горнолыжные трассы.

Эльбрус  это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус  патриарх Кавказских гор".

Курорт "Эльбрус" закрыт сегодня в связи с высокой лавиноопасностью, сообщила администрация курорта в своем Telegram-канале.

Горнолыжные трассы и канатные дороги закрыты для посещения из-за сильного ветра и снегопада, пояснили в администрации курорта. "Прогулки по экотропе Азау - Чегет под склонами Чегетского хребта также запрещены из-за лавинной опасности", - приводит слова представителя администрации "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 7 апреля также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -7 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"МЧС усилило поиски сноубордиста на Эльбрусе", "Спасатели оказали помощь заблудившимся в горах Кабардино-Балкарии туристам", "15 спасателей вышли на поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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