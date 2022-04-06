Дело об отравлении детей в нальчикском детсаду дошло до суда

06 апреля 2022, 09:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Завхоз детского сада в Нальчике принимала у поставщика испорченные продукты и отпускала их поварам в пищеблок, что в итоге привело к массовому отравлению детей. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 марта стало известно, что Следком начал проверку сведений об отравлении детей в нальчикском детсаду. По версии следствия, в публикациях в соцсетях говорилось, что руководство детсада покупало испорченные продукты и это привело к отравлению. 20 апреля следователи информировали, что по делу об отравлении были заподозрены сотрудники детсада.

Сотрудники Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела против завхоза МКОУ "Прогимназия №34" в Нальчике, которая обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы – прим. "Кавказского узла").

По версии следствия, 20 марта во время мониторинга соцсетей сотрудники Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии выявили жалобы родителей воспитанников "Прогимназии №34" в Нальчике, что их дети отравились в детсаду. Далее в ходе следствия выяснилось, что завхоз детсада, совмещавшая должность кладовщика, отпускала поварам продукты плохого качества. Она это объясняла тем, что продуктов не хватает. При этом отпускаемые завхозом продукты были испорчены насекомыми и их личинками.

Следователи также считают, что с января по март завхоз принимали у поставщика мясные продукты, несмотря на то что отсутствовала маркировка и информация о сроке годности. Кроме того, повара ей периодически жаловались, что при варке мяса возникает специфический запах и выделения.

"Более 30 воспитанников детского сада обратились в различные медицинские учреждения по поводу пищевого отравления. В молочных продуктах, хранящихся на складе и в самом пищеблоке, была обнаружена патогенная микрофлора, мясная продукция, отобранная на лабораторное исследование, не соответствовала запаху свежего мяса, в ней были обнаружено значительные превышения микробиологических показателей", – сообщило вечером 5 апреля на своем сайте Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, добавило ведомство.

Руководство "Прогимназии №34" по состоянию на 09.15 мск не прокомментировало на своём сайте версию следствия.

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