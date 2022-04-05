Наручники. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

05 апреля 2022, 12:04

Житель Калмыкии задержан по подозрению в экстремизме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Калмыкии попытался создать в следственном изоляторе ячейку запрещенной экстремистской организации, предположили следователи.

По версии следствия, в период с января по февраль осужденный, находящийся в СИЗО в Калмыкии, "предпринимал активные действия, направленные на организацию на территории следственного изолятора ячейки экстремистской организации "Арестантское уголовное единство"*. "Подозреваемый стал пропагандировать экстремистскую идеологию среди лиц, находящихся в изоляторе", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

В отношении 35-летнего уроженца республики возбуждено уголовное дело о попытке создания ячейки запрещенной в России экстремистской организации (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 282.2 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года двое жителей Ростовской области были оштрафованы за пропаганду символики общественного движения "Арестантское уголовное единство", которое 17 августа 2020 года решением Верховного суда России было признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории страны.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Родственники встревожены отсутствием данных о состоянии арестантов в Волгограде", "Житель Адыгеи заподозрен в причастности к АУЕ*", "Шестеро заключенных в Калмыкии заподозрены в экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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