Грузинские политологи оценили последствия отзыва посла Украины из Тбилиси

05 апреля 2022, 03:22

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Отзыв украинского посла из Грузии осложнит развитие сотрудничества между обеими странами, однако это не прекратит их торгово-экономических отношений, заявил руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе. Отзывом посла президент Украины продемонстрировал претензии к Грузии, которая, однако, выполняет все требования международных партнеров по отношению к России, указал аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Ираклий Менагаришвили.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срочно отзывает посла Игоря Долгова из Грузии. Он пояснил, что это связано с позицией Грузии относительно военного конфликта с участием России. 14 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не допустит разногласий с Украиной и просила президента Украины Зеленского вернуть в страну посла. 1 апреля она заявила, что страна поддерживает международные санкции против России и вынуждена из-за этого терпеть финансовые издержки. При этом она отметила, что по вопросу помилования Михаила Саакашвили ее позиция не изменилась.

Комментируя отзыв посла из Тбилиси, Зеленский заявил, что сделал это из-за отсутствия результатов работы Игоря Долгова. "Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу", — процитировала его "Газета.ру".

За отзывом посла может скрываться иная причина, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили. "Это шаг (отзыв посла) не из лучших среди тех, которые бы следовало сделать Украине в отношении Грузии. Я понимаю, что есть какие-то недомолвки, есть заинтересованные лица, которые мутят воду", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия выполняет все требования международных партнеров, связанные с Россией, и заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что страна санкции не поддерживает, на практике ничего не меняют, отметил он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, введенным в связи с военным конфликтом на Украине. 28 февраля Гарибашвили пояснил, что в случае если страна присоединится к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Объяснение Гарибашвили не устроило участников ежедневных митингов в поддержку Украины, которые вновь потребовали его отставки.

На Грузию не оказывают давление с целью присоединения к антироссийским санкциям, сказал представитель "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти. Отзыв посла связан не с отказом присоединиться к санкциям, а обидой Украины на Грузию, предположил он.

"Официальный Киев обижен — украинцы воевали за территориальную целостность Грузии во время обеих грузино-абхазских войн и во время грузино-осетинской войны в 90-х годах", — сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

Действительно ли причина отзыва посла кроется в недовольстве работой Игоря Долгова, станет ясно в ближайшие две недели, по истечении срока для назначения нового посла, считает он.

Отзыв посла осложняет развитие сотрудничества между обеими странами, считает руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе. Он предположил, что прекратятся официальные отношения между Грузией и Украиной — не будет официальных визитов, но будет вестись торгово-экономическое сотрудничество, участниками которых являются частные компании.

"Отзыв посла говорит об обиде Украины. Зеленский дипломатично предъявил претензии послу, хотя его вины нет. Грузия — маленькая страна, и она не может ввести санкции против России. Несмотря на то, что в "Грузинской мечте" говорят о прозападной ориентации, на самом деле партия обязана России своим приходом к власти", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, грузинские власти стараются "не раздражать" Россию — Россия не трогает Грузию и в обмен получает лояльное к себе отношение, предположил Читадзе. Вероятно, есть и элементы мести властей Грузии президенту Украины Зеленскому за назначение Саакашвили на пост председателя исполкома по вопросам реформ, считает он.

Напомним, Михаил Саакашвили в 2015 году при получении украинского гражданства был лишен грузинского гражданства. В 2015-2016 годах занимал должность председателя городской администрации Одесской области, лидер украинской партии "Движение новых сил". В мае 2020 Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Осенью 2021 года вернулся в Грузию и был арестован, говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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