Жители пяти сел в Дагестане остались без света после аварии

04 апреля 2022, 10:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Девять тысяч человек в Гергебильском и Гунибском районах остались без электроснабжения после аварии на линии электропередачи, сообщило МЧС.

По данным спасателей, к устранению аварии привлечена одна бригада электриков, точная причина отключения света устанавливается.

"Поступила информация об аварийном отключении электроэнергии. В результате отключения без энергоснабжения остаются пять населенных пунктов в двух муниципальных образованиях частично: Гергебильский район – один населенный пункт, Гунибский район – четыре населенных пункта", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы Управления МЧС по Дагестану.

Общее число оставшихся без электричества жителей составляет девять тысяч человек, уточнила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 22 января в Хасавюртовском районе в связи с аварией без света остались 10 580 жителей.

Напомним, что жители Дагестана неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября 2021 года под Махачкалой десятки жителей поселка Кривая Балка перекрыли федеральную трассу, требуя подачи света в их дома. 2 декабря 2021 года махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая 2021 года жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона.

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