Жители кубанского поселка добились реакции на предложение создать памятник природы

04 апреля 2022, 09:53

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Власти Краснодарского края, в отличие от местных чиновников, проявили интерес к идее создать охраняемую природную территорию около поселка Заречный в Успенском районе, рассказал активист Максим Алымов. Инициатива местных жителей стала прецедентом, обычно власти муниципалитетов предлагают создать памятник природы, обратил внимание эколог Евгений Витишко.

Министерство природных ресурсов Кубани запланировало на 5 апреля выездное совещание в поселке Заречный Успенского района в связи с обращением Максима Алымова, предложившего создать там особо охраняемую природную территорию (ООПТ), сообщил 31 марта председатель Краснодарского регионального отделения общественной организации "Зеленая лига", эколог Евгений Витишко. "Я рад, что где-то в Успенском районе Краснодарского края есть жители, которые могут предложить администрации края создать памятники природы местного значения", - написал он в своем Telegram-канале.

В поселке Заречный вдоль автодороги по улице Шоссейной на участке до берега реки Уруп расположена "красивая живописная природа" общей площадью примерно 50 гектаров, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор инициативы Максим Алымов. По его словам, жители Заречного хотят сохранить эту живописную природу.

"Природа у нас очень красивая – деревья, полянки, дорожки, речка рядом. Есть и деревья, которым по 100 и более лет – двумя руками не обхватить. Растут в лесу не только дубы, ясени, осины, но и боярышник, яблони, алыча, терн, тутовник, и плоды у этих фруктовых деревьев довольно крупные, вкусные, и их много. Старожилы поселка рассказывали, что когда-то рядом были фруктовые сады, которые потом выкорчевали, и, видимо, этот сад рассеялся – поэтому так много фруктовых деревьев в этом лесу. Много разных птиц и животных живет в нашем лесу: зайцы, фазаны, дикие утки, птицы разных пород, и даже енота жители встречали", - рассказал он.

Место по районным меркам уникальное, считает он. "У нас так красиво, что в наш лес на отдых приезжают люди и из близлежащих населенных пунктов – города Армавира, поселка Дивный, СНТ «Заречное» и так далее, так как нигде в ближайшей округе таких красивых и уютных мест, как наше, просто нет. Также эти деревья естественным образом укрепляют берег реки Уруп, который ежегодно подмывается, обрушивается, и вода становится все ближе к домам жителей – в отдельных местах от края берега осталось расстояние 100 метров до автодороги федерального значения, сразу за которой находятся жилые дома. Деревья хоть как-то замедляют процесс приближения реки к домам жителей", - пояснил активист.

Он сообщил также, что в этом году в одном месте смыло участок грунтовой дороги длиной около 10 метров. "В 2002 году в результате подъема уровня реки Уруп эта территория уже вся полностью затапливалась. Укрепление берега или чистка русла на данном участке реки, судя по официальным ответам местной администрации летом 2021 года, не ведутся и, судя по всему, в ближайшее время не планируется", - добавил Алымов.

По словам активиста, вся эта территория является общественной, и вопрос о её особом статусе возник после того, как некие организации начали работы по вырубке части лесного массива под строительные объекты.

"Ранее на сходах граждан местная администрация озвучивала, что вся эта территория остается общественной. А прошлым летом на одном конце этой территории были выкорчеваны взрослые здоровые деревья и распахано поле (2 гектара), а на другом конце полгектара огородили забором, перекрыв тропу к лесу. Как выяснилось, на этих 0,5 гектара хотели [без разрешения] построить турбазу, но после волны недовольства жителей остановили работы. Распаханное поле целиком в итоге заросло амброзией в человеческий рост, и жители домов на другой стороне дороги «задыхались» от пыльцы цветущей амброзии, а ведь раньше там был лес и разнотравье", - рассказал Максим Алымов.

Местные власти, по мнению активиста, не предприняли заметных усилий для сохранения природы после письменного обращения 200 из около 300 жителей поселка. "Притом неоднократно жители приглашали местных чиновников пройтись 10-15 минут по территории и своими глазами все увидеть – ни разу, ни один не согласился. Экологическая общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу» в лице ее руководителя [Андрея] Рудомахи даже направила в местную администрацию свое экспертное мнение и предложение о придании этой территории статуса ООПТ, но местная администрация была непреклонна", - сказал Алымов.

По его словам, ситуация изменилась, когда члены инициативной группы местных жителей побывали на личном приеме у губернатора. "Губернатор поручил организовать выезд экспертной комиссии по созданию ООПТ и пройтись по территории, своими глазами ее оценить. Также его заместителем было дано в целом поручение местной администрации проработать возможные варианты, как можно сохранить природу в поселке Заречный вблизи реки Уруп. Честно говоря, местные жители ожидали таких решительных действий, как сейчас принимает край, от местной администрации", - отметил Алымов.

Комментарии представителей администрации поселка получить пока не удалось, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Экологи разъяснили порядок создания ООПТ

Пока недостаточно данных, чтобы оценить, соответствует ли территория, которую жители предлагают объявить памятником природы, требованиям, предъявляемым к таким территориям, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Витишко., который является членом экспертного совета по ООПТ при губернаторе Кубани.

"Ещё рано это обсуждать. Пока нет у меня никакой фактуры... Главное - понять, что это ценно. А пока никаких документов нет о том, какую экологическую ценность представляет собой заявляемая территория", - сказал он.

По его словам, существуют два варианта признания таких территорий памятниками природы. "Памятники регионального значения создаются через инициативы, проходящие через Минприроды Кубани, и утверждаются губернатором. При этом необходимо обоснование ценности, проходящее экологическую экспертизу в крае. А памятники местного значения утверждаются главами районов края, и обоснований и экспертизы не нужно. Но в любом случае объект должен быть ценным", - пояснил Витишко.

Эколог добавил, что впервые сталкивается с инициативой рядовых жителей Кубани по такому вопросу. "Большинство муниципалитетов, как правило, у экологов просят предварительную оценку ценности природных территорий", - пояснил Витишко.

Процедура создания охраняемых природных территорий "достаточно сложная, трудоёмкая", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт по особо охраняемым природным территориям "Гринпис" Михаил Крейндлин. "Вначале надо написать обоснование ценности этой территории: чем она отличается от других, почему представляет природоохранную ценность. Например, найти какие-нибудь редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. И наряду с этим нужно указать, что угрожает этой территории, почему необходимо природопользование здесь. Обычно обоснованием занимаются научные или, иногда, общественные организации. В Краснодарском крае это могут сделать кавказское отделение Фонда дикой природы, отделение Общества охраны природы. Они проводят комплексное экологическое исследование и дают заключение", - рассказал он.

После этого обоснование передаётся уполномоченному органу государственной власти, указал эксперт. "В данном случае, если речь идёт о региональном статусе — в Минприроды Краснодарского края. Минприроды в свою очередь проводит согласование с местными администрациями. А местное самоуправление обычно спрашивает позицию правообладателей земельных участков, хозяйствующих субъектов и так далее. Хотя это и не требуется в обязательном порядке, но они спрашивают. Если категория земель - частная собственность, то без собственника ничего сделать нельзя. Если же эти земли - муниципальная собственность или лесной фонд, то вопрос решается проще", - пояснил Крейндлин.

Затем, по его словам, Минприроды собирает мнения пользователей земель и, если нет принципиальных возражений, то готовит проект постановления правительства края. "Потом должны согласовать с Минприроды РФ, и уже затем может быть постановление губернатора. Но сам процесс может продлиться несколько лет", - подчеркнул Крейндлин.

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