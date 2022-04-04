Возобновлено движение на трассе Гудаури – Коби

04 апреля 2022, 08:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения на движение транспорта на участке Военно-Грузинской дороги между поселком Гудаури и селом Коби отменены после расчистки, информировал департамент автодорог Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", движение машин на участке Военно-Грузинской дороги между поселком Гудаури и селом Коби было запрещено 3 апреля из-за угрозы схода лавин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

После работ по расчистке, на участке Гудаури – Коби, который является частью трассы Мцхета – Степанцминда – Ларси (Военно-Грузинская дорога, – прим. "Кавказского узла"), отменен запрет на движение транспорта, информировал в ночь на 4 апреля на своем сайте Департамент автодорог Грузии.

По данным управления МЧС по Северной Осетии на 07.00 мск 4 апреля проезд через КПП "Верхний Ларс" открыт для всех машин. "Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", – сообщило ведомство на своем сайте.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудаури переменная облачность, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – пять метров в секунду. В ночь на 5 также ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до -1 градуса, скорость ветра – до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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