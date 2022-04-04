Ингушетия и Чечня вошли в тройку лидеров демографического рейтинга

04 апреля 2022, 02:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Второе и третье места в демографическом рейтинге России за период с 2019 по 2021 годы заняли Ингушетия и Чечня, где прирост населения составил более пяти и более четырех процентов соответственно. Наихудшая ситуация среди регионов СКФО и ЮФО – в Астраханской области, где за указанные годы численность населения сократилась более чем на 2,5%.

Демографический рейтинг регионов России, по данным на 2019-2021 годы, опубликовало сегодня, 4 апреля, РИА "Новости". За основу были взяты данные Росстата. В общем за указанный период убыль населения в стране составила -0,83%, естественная убыль составила -2048,20 тысячи человек, а миграционный прирост – 822,20 тысячи человек.

Среди республик Северо-Кавказского федерального округа наибольший прирост населения - в Ингушетии (второе место и 5,36%) и Чечне (третье место и 4,08%). В обоих регионах прирост населения является естественным. На пятом месте рейтинга – первый регион Южного федерального округа – Адыгея с 2,99% прироста населения. Однако в республике прирост населения миграционный.

Дагестан занял 12-е место рейтинга, прирост населения здесь составил 2,19%, Краснодарский край (0,69%) и Кабардино-Балкария (0,49%) расположились по соседству на 17-м и 18-м местах соответственно.

Карачаево-Черкесия (23-е место) показывает в рейтинге уже отрицательную демографическую динамику – убыль населения в республике за указанный период составила -0,29%. В Ставропольском крае (26-е место) убыль населения составила -0,54%. Ростовская область расположилась на 33-м месте, убыль населения в регионе составила -1,16%. В Северной Осетии, которая находится на 39-м месте рейтинга, убыль населения за период с 2019 по 2021 год составила -1,59%, в Калмыкии (45-е место) -1,79%, в Волгоградской области (53-е место) -2,30%, Астраханской области (57-е место) -2,43%.

Аутсайдером рейтинга стала Еврейская автономная область, где убыль населения составила -0,83%. Лидер рейтинга - Севастополь, однако, главным образом, за счет миграционного прироста, который за указанный период составил 85,81 тысячи человек, тогда как за 2019-2021 годы естественная убыль населения в городе составила -6,89 тысячи человек.

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