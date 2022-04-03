Врачи назвали критическим состояние трех раненных при взрыве в Баку

03 апреля 2022, 15:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семь пострадавших при взрыве газа в бакинском ночном клубе находятся в реанимации, трое из них в критическом состоянии, сообщили врачи. Всего в больнице остаются 23 пострадавших, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Как писал "Кавказский узел", в результате взрыва газа в ночном клубе в Баку погибла 43-летняя сотрудница клуба Майя Ахундова, общее число пострадавших составило 37, четверо из которых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана, возбудившая уголовное дело о нарушении норм пожарной безопасности и халатности.

Взрыв в ночном клубе LocationBaku произошел сегодня ночью. В результате взрыва повреждены также 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых помещения. Клуб не был официальным потребителем газа и не обращался за подключением к системе газоснабжения, но при осмотре места происшествия были найдены три присоединенных к приборам газовых баллона, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник "Азеригаз".

Врачи оценивают как критическое состояние трех пострадавших, сообщили сегодня в совместном заявлении Минздрав, госагентство обязательного медицинского страхования и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Всего в стационаре остаются 23 пострадавших от взрыва. "Врачи оценивают как критическое состояние троих из семерых находящихся в отделении реанимации пострадавших, 10 - как среднетяжелое, шестерых - как стабильное", - цитирует сообщение ведомств "Интерфакс-Азербайджан".

Остальные пострадавшие были отпущены после оказания врачебной помощи, уточняет агентство.

Кроме того, на амбулаторное лечение выписан еще один пострадавший, находившийся на стационарном лечении в больнице, информирует АПА.

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