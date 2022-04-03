Возобновлена подача газа в дома жителей Нагорного Карабаха

03 апреля 2022, 11:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рабочие устранили последствия аварии на газопроводе в Армении, газоснабжение домов жителей Нагорного Карабаха восстановлено, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля была прекращена подача газа сначала в дома жителей Аскерана, а затем и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Согласно заявлению компании "Газпром-Армения", подача газа прекращена из-за проблем с газопроводом в Армении, объяснили в тот же день власти Нагорного Карабаха.

Во время дорожно-строительных работ был поврежден магистральный газопровод Горис - Капан - Каджаран – Нагорный Карабах. В результате аварии было приостановлено газоснабжение также армянских городов Горис и Капан, сообщил информационный штаб Нагорного Карабаха.

Подача газа в Нагорный Карабах возобновилась сегодня после завершения ремонтных работ, сообщил со ссылкой на "Газпром-Армения" инфоштаб правительства Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

"Ремонтные работы на участке газопровода Горис-Капан-Каджаран (Армения), поврежденном во время дорожно-строительных работ 2 апреля 2022 года, были завершены 3 апреля. Ведутся работы по добыче газа", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В населенные пункты Нагорного Карабаха газ поступает, подчеркивается в сообщении.

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