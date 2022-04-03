Три человека погибли при взрыве в бакинском ночном клубе

03 апреля 2022, 05:10

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В результате взрыва газа в ночном клубе LocationBaku, по предварительным данным, погибли три человека, 24 получили ожоги. Помещение клуба обрушилось, пострадали также расположенные над ним квартиры.

Взрыв произошел сегодня, 3 апреля в ночном клубе LocationBaku в Сабаильском районе азербайджанской столицы.

По предварительным данным, взрыв, который привел к пожару и обрушению внутри помещения, а также повреждению квартир, расположенных над развлекательных заведением, произошел из-за утечки газа из баллона, информирует day.az.

По предварительной версии, в результате взрыва погибли три человека, сообщает haqqin.az.

По данным Минздрава Азербайджана, госпитализированы 24 человека, еще семеро отказались от первой медицинской помощи. Большинство пострадавших - с ожоговыми поражениями, пишет Trend.

Ранее "Кавказский узел" также информировал, что 2 января при взрыве газа в селе Дюшгышлаг Геранбойского района были ранены два человека.

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