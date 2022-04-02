Жители Нагорного Карабаха рассказали о последствиях отключений газа

02 апреля 2022, 19:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Нагорного Карабаха объяснили аварией на газопроводе в Армении прекращение подачи газа в Нагорный Карабах. Жители Степанакерта рассказали о существенно возросших затратах на отопление электричеством своих квартир и домов во время отключений газа.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта выразили опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении. Сегодня в полдень прекратилась подача газа в Нагорный Карабах.

Власти республики распространили заявлении "Газпром-Армения", где говорится, что подача газа в Нагорный Карабах прекращена из-за проблем с газопроводом в Армении.

"Подача газа в Сюникский район Армении, а также в Республику Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") временно приостановлено в связи с проведением аварийно-восстановительных работ ЗАО "Газпром Армения". 2 апреля в ходе проведения дорожно-строительных работ был поврежден магистральный газопровод Горис - Капан - Каджаран - Арцах", - распространил заявление компании "Газпром-Армения" на своей странице в соцсети Facebook* Информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха. В результате аварии приостановлено газоснабжение Гориса, Капана и Нагорного Карабаха, ведутся ремонтные работы, указано в заявлении.

Жители Нагорного Карабаха рассказали о затратах в период отключения газа на отопление

Жительница многоквартирного дома в Степанакерте Анжела Авгимян сказала, что все время, пока не было газа, квартира отапливалась электрообогревателями. "Проблемы с приготовлением пищи или теплом в квартире не было. А вот принять душ – это уже было проблематично. Мы ходили к родственникам, у них была теплая вода, так как поставлена электрическая колонка. Ходили раз в 3-4 дня. А на ежедневные процедуры для семьи подогревали воду в большой таре на электроплите. Для нашей семьи это суета, так как четыре несовершеннолетних ребенка, но это были не самые страшные трудности, которые нам приходилось преодолевать, учитывая, что пережили войну", - рассказала девушка. По ее словам, "сегодня опять отключили газ, но сейчас погода теплая, и электронагреватели в каждой комнате включать не придется".

Пенсионер Армен Сарумян отметил, что за электричество за март придется заплатить в два раз больше, чем в обычные зимние месяцы, когда квартира отапливалась газом. Он добавил, что "за газ придется платить копейки, так как его не использовали, и это немного компенсирует расходы за март".

Сарумян рассказал, что живет в частном доме и следующей зимой, если будут проблемы с подачей газа, он поставит в доме дровяную печь. "Единственное, что меня удручало, это то, что пришлось машину заправлять бензином. Выходило дорого. Но сильные снегопады и не позволяли часто выходить из дома. Вообще, если бы не снегопады, то мы бы не включали несколько электрообогревателей. Вот даже вчера и сегодня, погода такая теплая, что комнаты обогревать нет необходимости. Я даже уверен, что азербайджанская сторона специально в холодное время решила перекрыть газ, чтоб люди впали в уныние. Но они не учли, что мы прошли несколько войн, привыкли преодолевать трудности", - признался мужчина.

Михаил Гаспарян сообщил, что почти все в его квартире устроено на электричестве, потому особого дискомфорта семья не испытывала. лишь жене первое время было трудно готовить еду на электроплите в первое время, но затем семья купила привезенные из Армении газовые баллоны .Он отметил, что к нему "за помощью родственники и знакомые не обращались, типа прийти в гости погреться или искупаться".

Мать троих маленьких детей Маргарита Петросян рассказала, что было немного холодно, когда не было газа, но дети не мерзли. "Я очень переживала, когда они выходили по несколько раз в день играть в снежки - разве возможно запретить такую детскую радость? Но когда приходили домой мокрые, то все тут же грелись у электрообогревателя – даже не ждали указаний. Еду я готовила на электроплите, и электропечи – проблем не было. Муж сказал, чтоб я не переживала по поводу оплаты, выкрутимся, главное, чтоб детям было тепло", - заметила молодая мать.

По ее словам, она переживает, что из-за отключения газа вновь могут закрыться школы, а ее мальчики и так разленились во время вынужденных каникул.

Рост тарифов на газ в Армении пока не коснулся Нагорного Карабаха

С 1 апреля в Армении вступили в силу новые тарифы на природный газ, установленные Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). В частности, тариф на газ вырос на 4,7 драма, то есть с 1 апреля, природный газ стоит 143,7 драмов (около 30 центов США) за кубометр, включая НДС, вместо 139 драмов (около 29 центов США), сообщило издание Aysor.Am.

Подорожание природного газа будет и в Нагорном Карабахе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха. Однако сроки повышения цен пока неизвестны. "Решения правительства по этому вопросу пока нет", - отметили в пресс-службе.

Так как нет решения правительства, "за природный газ население Нагорного Карабаха пока будет платить по 139 драмов за кубометр, до соответствующего указа, пояснили в компании "Арцахгаз" .На официальном сайте ЗАО "Арцахгаз" на 19.00 мск цена за природный газ не изменена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 29 марта в Степанакерте будет ясно при температуре воздуха +4 градуса и ветре, скорость ветра составит 2 метра в секунду. К ночи прогнозируется слабый дождь со снегом, похолодает до -1, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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