Газоснабжение отключено в Нагорном Карабахе

02 апреля 2022, 12:51

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Жители Аскерана, а затем и других населенных пунктов Нагорного Карабаха остались сегодня без газа.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. МИД Азербайджана назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта выразили опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении.

Газоснабжение было отключено сегодня до полудня, сначала в городе Аскеран, а затем и в других населенных пунктах. Причины отключения уточняются, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник компании "Арцах газ".

Правительство Нагорного Карабаха к 11.45 мск не прокомментировало ситуацию с поставкой газа.

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