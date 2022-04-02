Более 10 тысяч сочинцев остались без воды из-за аварии

02 апреля 2022, 11:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из-за аварии на водопроводе в Лазаревском районе без воды остались более 10 тысяч жителей Сочи. Проводятся ремонтные работы, проинформировал местный "Водоканал".

По данным"Водоканала" Лазаревского района Сочи, авария на сетях водоснабжения произошла по улице Ближняя.

"Речь идет о водоводе диаметром 500 мм, для проведения необходимого комплекса работ перекрыта значительная часть трубопроводов от централизованного водоснабжения", – сообщил сегодня "Водоканал" в своем Telegram-канале.

Без воды остались более 10 тысяч жителей, проживающих в поселках Якорная Щель, Беранда, Вардане, Лоо, Дагомыс, Верхнее Буу, Уч-Дере, Сергей-Поле, в селах Детляжка и Нижняя Хобза, а также по улицам 72-й Километр, 73-1 Километр, микрорайон Шаумяновка, Лазурный берег, уточнили в организации.

Ликвидировать аварию к концу текущего дня. "С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано курсирование автоцистерн", – добавил "Водоканал".

"Кавказский узел" также писал, что 19 декабря 2021 года около тысячи жителей Хостинского района Сочи остались без воды после того, как сход оползня повредил магистральный водовод. Подача воды была возобновлена в тот же день.

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