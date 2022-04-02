Майнинговая ферма ликвидирована в Махачкале

02 апреля 2022, 08:51

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В Махачкале ликвидирована майнинг-ферма, оборудование которой располагалось в микрорайоне Сепараторный, отчитались местные власти.

По данным мэра Махачкалы Салмана Дадаева, 1 апреля в ходе мониторинга городских территорий сотрудники администрации Советского района выявили нелегальную майнинг-ферму в микрорайоне Сепараторный.

"По предварительной оценке специалистов, на месте функционирует более 1000 аппаратов", – написал Дадаев вечером 1 апреля в своем Telegram-канале.

Для работы майнинговой фермы использовался трансформатор, технические условия для установки которого владелец не предоставил. Силовики ликвидировали майнинг-ферму, добавил Дадаев.

Градоначальник также разметил ролик, на кадрах которого показаны электрические кабели, которые идут от столба к зданию. Затем это здание показано изнутри, в его помещении слышен шум работающих вентиляторов. Несколько человек поднимаются по лестнице, ведущей на второй этаж. Затем показаны стеллажи с компьютерным оборудованием, от которого также исходит шум работающих вентиляторов. Затем на кадрах ролика показан контейнер, стоящий посреди бокса. Внутри контейнера размещены стеллажи, однако компьютерная техника на них отсутствует.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта в Редукторном поселке Махачкалы была обнаружена майнинг-ферма.

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