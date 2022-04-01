01 апреля 2022, 16:26
Карантин по сибирской язве объявлен в дагестанском селе
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Житель села Какашура Карабудахкентского района госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, в группе риска находятся шесть человек, в том числе трое детей. Районные власти объявили о введении карантина в селе.
Как писал "Кавказский узел", 6 августа стало известно, что у 52-летнего забойщика скота из села Какашура была диагностирована кожная форма сибирской язвы. 10 августа администрация села сообщила, что в селе установлен карантин, на въезде в село были установлены посты. 23 августа 2021 года карантин был снят.
Житель села Какашура 30 марта был госпитализирован в инфекционное отделение Карабудахкентской центральной районной больницы с подозрением на сибирскую язву. "Степень тяжести течения заболевания у больного - легкая. Причиной заражения послужил непосредственный контакт в процессе убоя и разделки крупного рогатого скота", - сообщила сегодня районная администрация.
В группу риска входят шесть человек, в том числе трое детей. Глава района Махмуд Амиралиев принял решение "ввести ограничительные меры (карантин) на территории села Какашура до особого распоряжения Главного санитарного врача Роспотребнадзора РД в Каспийске Омара Абачараева", говорится в сообщении.
В районе создан оперативный штаб по расследованию очага сибирской язвы и организации противоэпидемических мероприятий. Запрещена продажа мяса в непредназначенных для этого местах. Дома у пациента проведена дезинфекция, отобраны смывы, которые направлена на изучение в Дагестанскую противочумную станцию, проинформировала районная администрация.
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Автор: "Кавказский узел"