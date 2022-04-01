Мэр Карачаевска заявил об уходе со своего поста

01 апреля 2022, 12:40

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Альберт Дотдаев, увольнения которого с должности мэра Карачаевска требовала прокуратура Карачаево-Черкесии, заявил, что покидает свой пост.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2021 года прокуратура потребовала досрочной отставки мэра Карачаевска. Ведомство заявило, что вопреки законодательству Альберт Дотдаев имеет счет в иностранном банке, а также допустил другие антикоррупционные нарушения.

"В силу сложившихся обстоятельств я должен покинуть пост мэра нашего округа. Так как это событие вызывает множество кривотолков, я хотел бы сам вам доложить, что сделано, а что не сделано, и какие обстоятельства вынуждают меня уйти с этой работы", - сказал Дотдаев в видеообращении, опубликованном сегодня в Telegram-канале администрации Карачаевского городского округа.

Он рассказал, что за время его пребывания в должности были снижены кредитные долги города, стабилизирован бюджет, повышены доходы городского округа, наведен относительный порядок в сфере ЖКХ. Дотдаев поблагодарил руководство республики за доверие, а также выразил благодарность прокуратуре, "которая с упорством добивалась" увольнения его с поста мэра. "Если бы не она, мне пришлось бы здесь, наверное, задержаться, и от этого страдал бы бизнес, которым я занимался все последние 30 лет. [...] За 1,5 года работы ни одного рубля денег, принадлежащих городу, я не присвоил, ни одного квадратного метра земли городской ни на себя, ни на своих родственников не оформил", - заявил Дотдаев.

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