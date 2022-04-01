Ущерб от мошенничества с землей в Архызе оценен в 68 миллионов

01 апреля 2022, 11:06

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Двое жителей Карачаево-Черкесии заподозрены в том, что продали под застройку земельный участок в природоохранной зоне поселка Арзыз, подделав документы.

"Сотрудники третьей оперативно-разыскной части полиции главка выявили факты присвоения права собственности на земельный участок в поселке Архыз. Двое местных жителей, подделав пакет документов, оформили на подконтрольное лицо земельный участок около 4,5 га в природоохранной зоне, который затем продали под коммерческую застройку", - сообщила пресс-служба управления МВД по СКФО.

По данным следствия, ущерб составил почти 68 млн рублей. Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России). В их домах проведены обыски, изъяты документы, имущество арестовано. Допрошены более 40 человек, среди которых сотрудники администрации Зеленчукского района и поселка Архыз, в том числе бывшие. Один из подозреваемых находится под стражей, второй - под домашним арестом, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу МВД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2021 года начальник управления МЧС по Карачаево-Черкесии был осужден по делу о хищении 1 миллиона 253 тысяч рублей, выделенных по государственному оборонному заказу.

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