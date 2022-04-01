Суд прекратил уголовное дело Вартана Кочьяна

01 апреля 2022, 00:13

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Краснодарский краевой суд прекратил уголовное дело в отношении застрелившего в Адлере двух судебных приставов местного жителя Вартана Кочьяна в связи с его смертью.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 2021 года в Адлере были застрелены младший судебный пристав 31-летний Альберт Агозян и судебный пристав-исполнитель 30-летний Андраник Матевосян. По версии следствия, огонь из охотничьего ружья открыл 60-летний житель Адлерского района Сочи Вартан Кочьян, когда приставы пришли его выселять из постройки, признанной самостроем. Кочьян был задержан. Он сам сообщил об убийстве и сдался полицейским. Во время инцидента ранение получил и третий человек, сообщили следователи, по данным которых, Кочьян полностью признал вину. В декабре 2021 года дело было передано в суд, который приступил к его рассмотрению 12 января. 15 марта суд перенес рассмотрение дела в связи с болезнью Кочьяна. Обвиняемый в убийстве судебных приставов в Сочи Вартан Кочьян скончался в СИЗО, сообщил 18 марта его адвокат Александр Бурнаев.

Инцидент с расстрелом судебных приставов в Адлере обнажил многолетний конфликт местных жителей с властями о праве собственности на земельные участки. Подробнее о том, в чем причина трагедии, что известно о стрелке и погибших, и сколько стоит спорная земля, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Адлерский стрелок: почему пенсионер убил приставов".

Краснодарский краевой суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Вартана Кочьяна, обвиняемого в убийстве двух судебных приставов в Сочи, в связи с его смертью, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Кубани.

Вартан Кочьян обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.167 ч.1; ст.295 УК РФ, уточнило ведомство.

"Уголовное дело прекращено судом с согласия близких родственников обвиняемого", - сказано в сообщении пресс-службы.

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