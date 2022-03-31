Житель Ингушетии получил длительный срок за присягу ИГ*

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ингушетии Рамзана Хашиева к 10,5 года лишения свободы, признав его сторонником террористической организации.

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Ингушетии Рамзану Хашиеву по делу об участии в деятельности террористической организации. "Установлено, что подсудимый 9 марта 2021 года вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство", дав присягу ее лидеру, видеозапись которой (...) в тот же день переслал иному лицу для передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", - сообщила сегодня пресс-служба суда.

Хашиев признан виновным, суд приговорил его к лишению свободы на 10,5 лет в исправительной колонии строгого режима, первые 2,5 года он должен провести в тюрьме, указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале суда.

Уголовное дело в отношении Хашиева поступило в суд 28 января, состоялись шесть судебных заседаний. приговор был оглашен 30 марта, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил 18-летнего жителя Ингушетии Бека Хаштырова к шести годам лишения свободы. Хаштыров обвинялся в попытке участия в деятельности террористической организации, публичном оправдании терроризма и незаконном хранении взрывных устройств, вину он не признал.

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также доступна справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом –

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.