Три активиста оштрафованы после митинга в Тбилиси

30 марта 2022, 11:40

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Горсуд Тбилиси назначил штрафы троим участникам акции против повышения цен на топливо, признав их виновными в хулиганстве и неподчинении полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта в Тбилиси несколько сотен человек вышли на площадь Республики протестуя против роста цен на топливо. Участники акции призвали правительство временно снизить акцизный налог на топливо и налог на добавочную стоимость, предполагая, что эти изменения могут снизить цены на топливо. В тот же день стало известно о задержании нескольких участников акции. 28 марта МВД Грузии уточнило, что всего были задержаны 20 человек. Им было вменено мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Городской суд Тбилиси оштрафовал сегодня троих участников акции против повышения цен на топливо. Суммы штрафа составили по две тысячи лари (около 637 долларов), сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего рассматривается 20 дел, часть из них будет рассмотрена сегодня, заседания по другой части дел перенесены на 5 апреля. Активистам по прежнему вменяется неповиновение полиции и мелкое хулиганство, добавила пресс-служба.

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