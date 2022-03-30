30 марта 2022, 11:40

Три активиста оштрафованы после митинга в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Тбилиси назначил штрафы троим участникам акции против повышения цен на топливо, признав их виновными в хулиганстве и неподчинении полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 марта в Тбилиси несколько сотен человек вышли на площадь Республики протестуя против роста цен на топливо. Участники акции призвали правительство временно снизить акцизный налог на топливо и налог на добавочную стоимость, предполагая, что эти изменения могут снизить цены на топливо. В тот же день стало известно о задержании нескольких участников акции. 28 марта МВД Грузии уточнило, что всего были задержаны 20 человек. Им было вменено мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Городской суд Тбилиси оштрафовал сегодня троих участников акции против повышения цен на топливо. Суммы штрафа составили по две тысячи лари (около 637 долларов), сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего рассматривается 20 дел, часть из них будет рассмотрена сегодня, заседания по другой части дел перенесены на 5 апреля. Активистам по прежнему вменяется неповиновение полиции и мелкое хулиганство, добавила пресс-служба.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Экономисты возложили на Нацбанк Грузии вину за ухудшение ситуации в стране", "Власти пообещали компенсации потерявшим урожай виноградарям Кахетии", "Торговцы рынка потребовали от мэрии Тбилиси снизить арендную плату".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 марта 2022, 11:04

30 марта 2022, 10:08

  • В Азербайджане закрываются ковид-больницы

    Ряд больниц, которые занимались лечением пациентов с коронавирусом, закрыт в связи с улучшением эпидситуации, учреждения, которые были перепрофилированы для лечения больных с COVID-19, возвращаются к обычной работе.

30 марта 2022, 09:08

30 марта 2022, 08:13

30 марта 2022, 07:16

  • 4 Отставание республик Северного Кавказа по уровню зарплат привлекло внимание экономистов

    При расчете уровня жизни в регионах России, особенно на юге, необходимо учитывать также теневые доходы, иначе реальная картина не будет отражена, отметил Сергей Хестанов, комментируя рейтинг малых и средних городов России по зарплатам в 2021 году. Стоимость потребительской корзины в разных регионах отличается, это и могло повлиять на попадание республик СКФО в аутсайдеры рейтинга, считает Сергей Жаворонков. При высоких бюджетных доходах на душу населения в федеральном округе Чечня остается бедным регионом, но не сильно выделяется на фоне соседей, заявила Наталья Зубаревич.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи