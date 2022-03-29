Аноним заявил о минировании самолета рейсом Ереван - Москва

29 марта 2022, 12:01

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Сообщение о минировании самолета, который летит из столицы Армении в Москву, поступило сегодня в аэропорт Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван - Москва", - рассказал источник.

Самолет находится в пути из Еревана в Москву, и после посадки его проверят кинологи, пишет о ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе 2021 года Airbus A320, который должен был вылететь в Геленджик, задержали в аэропорту Домодедово в связи с сообщением о минировании. Специалисты проверили самолет и не обнаружили взрывных устройств.

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