Военные учения артиллеристов прошли на Ставрополье

29 марта 2022, 09:46

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Более 300 военнослужащих участвовали в учебно-тренировочных маневрах на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае. Артиллеристы отработали навыки разведки и ведения огня по условному противнику, сообщили в ЮВО.

По данным пресс-службы Южного военного округа, Тренировки проводились в лесистой местности на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

"В тренировках приняли участие свыше 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 40 единиц вооружения военной техники", – сказано в сообщении пресс-служба, опубликованном вечером 28 марта на сайте Минобороны России.

В маневрах были также задействованы самоходные гаубицы "Акация", минометы "Сани" и реактивные системы залпового огня "Град-М". Военные в ходе учений отработали ведение разведки, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений.

"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря 2021 года более 200 человек приняли участие в учебно-тренировочных полетах на авиационном полигоне в Ставропольском крае. Летчики тогда нанесли ракетно-бомбовый удар по боевым порядкам условного противника.

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