Туристы отказались от помощи спасателей в ущелье Терскол

28 марта 2022, 17:26

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Два туриста, запросившие сегодня помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии, самостоятельно вернулись на маршрут, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", четыре сотрудника МЧС сегодня направились в ущелье Терскол, где на высоте 2400 метров группа из двух туристов попросила о помощи. По предварительной информации, один из туристов получил травму ноги, сообщили в 14.05 мск спасатели.

Поисково-спасательные работы завершены, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии. "Группа из двух человек самостоятельно вернулась в установленное место, в помощи не нуждаются", - говорится в сообщении, размещенном в 15.31 мск в Telegram-канале ведомства.

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