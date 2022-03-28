28 марта 2022, 14:41

Помощь спасателей потребовалась туристам в горах Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа спасателей отправилась в ущелье Терскол на помощь туристам, один из которых получил травму, сообщило МЧС.

Информация о том, что в ущелье Терскол на высоте 2400 метров группа из двух туристов попросила о помощи, поступила спасателям сегодня в 13.10 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, один из участников группы получил травму ноги", - говорится в публикации, размещенной в 14.05 мск в Telegram-канале ведомства. На помощь туристам отправились четыре спасателя, отмечается в сообщении.

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Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии усилили контроль за восхождениями на Эльбрус", "Власти анонсировали ужесточение требований к безопасности после трагедии на Эльбрусе", "Спасателям удалось спустить с Эльбруса тела погибших альпинистов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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